Переизбранный на второй срок президент Литвы принял присягу

Гитанас Науседа, которого в мае переизбрали на второй пятилетний срок на пост президента Литвы, принял присягу в пятницу, 12 июля, и официально приступил к исполнению полномочий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Церемония инаугурации Науседы состоялась на площади Даукантаса в Вильнюсе и сопровождалась поднятием флагов.

В своей речи переизбранный президент Литвы поблагодарил сограждан за "горячую поддержку" и пообещал во время второго срока бороться за социальную справедливость и сплоченность общества.

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Фото: BNS

"Сейчас мы достигли этапа, когда долгосрочная стабильность и даже безопасность государства напрямую зависят от нашей способности справедливо делиться богатством, которое мы создаем", – сказал Науседа.

Он также пообещал бороться за экологическое развитие Литвы, а в конце речи призвал "вместе прославлять и защищать" родину.

После инаугурации Науседы глава правительства Ингрида Шимоните официально подала ему полномочия об отставке, как этого требует законодательство. Президент, как ожидается, уже на следующей неделе официально назначит нового премьер-министра.

Гитанас Науседа, который баллотировался как независимый кандидат, победил во втором туре президентских выборов в Литве с более чем 74% голосов. Шимоните, которая тоже баллотировалась, получила 24%.

После победы на выборах литовский президент призвал увеличить расходы на оборону страны до 3,5% от валового внутреннего продукта.