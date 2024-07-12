Прем’єр Польщі заявив, що експосла при НАТО звинувачують у шпигунстві

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що колишнього посла при НАТО Томаша Шатковського звинувачують у роботі на іноземну розвідку.

Про це він сказав під час виступу в парламенті Польщі в п’ятницю, 12 липня, передає "Європейська правда" з посиланням на РАР.

За словами Туска, згідно з висновками Служби військової контррозвідки Польщі, Шатковського звинувачують у "неправильному поводженні з секретними документами, контактах з іноземними спецслужбами, отриманні несанкціонованої фінансової вигоди".

Також колишнього посла підозрюють у тому, що він "перебував під впливом пропозицій і настанов іноземних компаній" під час підготовки державних документів, які стосуються державної безпеки.

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Прем’єр Польщі також нагадав, що на початку травня польські служби безпеки передали президенту Анджею Дуді меморандум, в якому перерахували заперечення проти Шатковського, але Дуда тоді сказав, що доказів злочину з боку Шатковського там не побачив.

Томаша Шатковського призначили послом Польщі при НАТО у 2019 році, за перебування при владі партії "Право і справедливість".

У травні його відкликав новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, але президент Дуда відмовляється визнати цю зміну і призначити на місце Шатковського нового посла Яцека Найдера, якого висунув голова МЗС.

ЗМІ раніше писали, що президент Польщі відмовлявся погоджувати кандидатури послів нового уряду, бо хотів зберегти вплив на призначення на деякі ключові посади, зокрема і керівника місії при НАТО.