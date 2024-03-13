МЗС Польщі відкликає понад 50 послів, призначених попередньою владою

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський 13 березня ухвалив рішення припинити місії понад 50 послів та відкликати понад десяток кандидатур, поданих на затвердження попереднім керівництвом відомства.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні польського МЗС.

Відомство пояснило необхідність заміни очільників посольств Польщі тим, що це "служить меті кращої, професійної реалізації складних викликів, що стоять сьогодні перед польською зовнішньою політикою".

Як нагадує Onet, після приходу до влади прем’єра Польщі Дональда Туска він уклав з президентом Анджеєи Дудою – який має повноваження затверджувати послів – угоду про оновлення дипломатичного персоналу, призначеного попередньою владою "Права і справедливості".

В обмін уряд Туска обіцяв не звільняти "деяких колишніх колег" Дуди на дипломатичних посадах. За даними Onet, ішлось про послів Польщі в ООН, Румунії, Китаї та Ватикані. Але прем’єр Польщі напередодні заявив, що президент "радше відмовився від співпраці", тому голова польського МЗС Радослав Сікорський ухвалив кадрові рішення щодо послів.

За даними Gazeta Wyborcza, причиною могло стати бажання Дуди впливати на призначення послів у ключових для Польщі партнерах – США, Франції та НАТО. Президент гальмував запропонованих МЗС претендентів на ці посади.

Раніше стало відомо, що президент Дуда може заблокувати кандидатуру на єврокомісара від Польщі у новому складі Єврокомісії, яку запропонує уряд Дональда Туска.