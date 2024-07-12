Премьер Польши заявил, что экс-посла при НАТО обвиняют в шпионаже

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что бывшего посла при НАТО Томаша Шатковского обвиняют в работе на иностранную разведку.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Польши в пятницу, 12 июля, передает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

По словам Туска, согласно выводам Службы военной контрразведки Польши, Шатковского обвиняют в "неправильном обращении с секретными документами, контактах с иностранными спецслужбами, получении несанкционированной финансовой выгоды".

Также бывшего посла подозревают в том, что он "находился под влиянием предложений и установок иностранных компаний" при подготовке государственных документов, касающихся государственной безопасности.

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Премьер Польши также напомнил, что в начале мая польские службы безопасности передали президенту Анджею Дуде меморандум, в котором перечислили возражения против Шатковского, но Дуда тогда сказал, что доказательств преступления со стороны Шатковского там не увидел.

Томаша Шатковского назначили послом Польши при НАТО в 2019 году, в бытность у власти партии "Право и справедливость".

В мае его отозвал новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, но президент Дуда отказывается признать эту смену и назначить на место Шатковского нового посла Яцека Найдера, которого выдвинул глава МИД.

СМИ ранее писали, что президент Польши отказывался согласовывать кандидатуры послов нового правительства, потому что хотел сохранить влияние на назначение на некоторые ключевые должности, в том числе и руководителя миссии при НАТО.