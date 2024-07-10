Туск заявив, що президент "плюнув на польський уряд" заявою про аборти

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск різко прокоментував нещодавні заяви президента Анджея Дуди, який заявив про намір ветувати в разі ухвалення закон про часткову декриміналізацію абортів.

Про це Туск написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Польщі заявив, що Дуда поїхав до Вашингтона на саміт НАТО, "щоб в телевізійному інтерв'ю плюнути на польський уряд і оголосити про нові вето".

"Це не місія президента. Ганьба!" – додав він.

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Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd. – Donald Tusk (@donaldtusk) July 10, 2024

Як пояснює RMF FM, Туск мав на увазі інтерв’ю Дуди польському телеканалу TVN24, де той підтвердив, що не підпише законопроєкт, який передбачає часткову декриміналізацію абортів до дванадцятого тижня вагітності.

В іншому інтерв’ю правому телеканалу Republika президент Польщі наїхав на уряд Туска, який звинуватив у "грубому порушенні закону і конституції", згадавши зокрема про арешт ексміністрів Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.

Уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском намагається спрямувати законодавство країни в більш ліберальне русло, зокрема пом'якшити правила щодо абортів, але розбіжності всередині урядової коаліції сповільнили прогрес.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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