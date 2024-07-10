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Туск заявив, що президент "плюнув на польський уряд" заявою про аборти

Новини — Середа, 10 липня 2024, 20:23 — Олег Павлюк

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск різко прокоментував нещодавні заяви президента Анджея Дуди, який заявив про намір ветувати в разі ухвалення закон про часткову декриміналізацію абортів.

Про це Туск написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр Польщі заявив, що Дуда поїхав до Вашингтона на саміт НАТО, "щоб в телевізійному інтерв'ю плюнути на польський уряд і оголосити про нові вето".

"Це не місія президента. Ганьба!" – додав він.

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Як пояснює RMF FM, Туск мав на увазі інтерв’ю Дуди польському телеканалу TVN24, де той підтвердив, що не підпише законопроєкт, який передбачає часткову декриміналізацію абортів до дванадцятого тижня вагітності.

В іншому інтерв’ю правому телеканалу Republika президент Польщі наїхав на уряд Туска, який звинуватив у "грубому порушенні закону і конституції", згадавши зокрема про арешт ексміністрів Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.

Польща зробила крок до пом'якшення законодавства про аборти

Уряд Польщі на чолі з Дональдом Туском намагається спрямувати законодавство країни в більш ліберальне русло, зокрема пом'якшити правила щодо абортів, але розбіжності всередині урядової коаліції сповільнили прогрес.

Опитування свідчать, що більшість поляків підтримують дозвіл на аборти в разі серйозної загрози для життя матері або її здоров’я, а також за наявності вад плоду.

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Дуда Туск
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