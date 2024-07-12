ЗМІ: Макрон наступного тижня прийме відставку прем’єра Франції

Президент Франції Емманюель Макрон має намір прийняти відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала у вівторок, 16 липня, після останнього засідання уряду.

Про це France Info стало відомо від джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією телеканалу, рішення про відставку Атталя ухвалили під час зустрічі в Єлисейському палаці у п’ятницю.

Його причина не вказується, але Атталь, за даними ЗМІ, готується очолити фракцію пропрезидентської партії "Відродження" в Національній асамблеї після дострокових виборів. Поки Макрон не прийняв його відставку, він не може це зробити.

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Нова сесія нижньої палати французького парламенту почнеться 18 липня.

Габріель Атталь подав у відставку на наступний день після другого туру дострокових парламентських виборів, 8 липня, але президент відмовив йому, попросивши залишитися "для забезпечення стабільності в країні".

Водночас Макрон відмовляється призначати нового голову уряду до формування коаліції, хоча його центристський блок поступився лівим партіям.

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