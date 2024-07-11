Профспілки Франції хочуть страйками змусити Макрона призначити "лівого" прем’єра

Генеральна секретарка однієї з найбільших французьких профспілок Франції CGT Софі Біне закликала до масових страйків, аби змусити президента Емманюеля Макрона призначити нового прем’єра з-поміж членів лівого блоку, який переміг на парламентських виборах.

Про таке Біне сказала в етері телеканалу LCI у четвер, 11 липня, пише "Європейська правда".

За словами представниці CGT, якщо президент Франції не "поважатиме результати голосування на виборах до парламенту, "він ризикує знову занурити країну в хаос".

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"Він повинен зробити дві прості речі. Він повинен попросити партію, яка перемогла на недільних виборах, призначити прем'єр-міністра. І друга річ – залишити парламенту і парламентській демократії можливість знайти проєктну більшість для проведення реформ в країні", – додала вона.

Біне закликала членів профспілки вийти на вулиці та "приєднатися до мітингів, щоб поставити Національні збори (нижня палата парламенту Франції. – Ред.) під нагляд".

За підсумками другого туру дострокових парламентських виборів у Франції альянс лівих здобув перемогу, водночас друге місце отримав пропрезидентський блок, тоді як правопопулістське "Національне об'єднання" із соратниками опинилося на третьому місці.

Ліві були єдиним блоком, який не узгодив кандидатуру прем'єра в разі перемоги, й нині партії сперечаються, хто ним може стати. Водночас президент Франції не прийняв відставку прем’єр-міністра Габріеля Атталя.

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