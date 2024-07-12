СМИ: Макрон на следующей неделе примет отставку премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен принять отставку премьер-министра Габриэля Аттала во вторник, 16 июля, после последнего заседания правительства.

Об этом France Info стало известно от источника, пишет "Европейская правда".

По информации телеканала, решение об отставке Атталя приняли во время встречи в Елисейском дворце в пятницу.

Его причина не указывается, но Атталь, по данным СМИ, готовится возглавить фракцию пропрезидентской партии "Возрождение" в Национальной ассамблее после досрочных выборов. Пока Макрон не принял его отставку, он не может это сделать.

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Новая сессия нижней палаты французского парламента начнется 18 июля.

Габриэль Атталь подал в отставку на следующий день после второго тура досрочных парламентских выборов, 8 июля, но президент отказал ему, попросив остаться "для обеспечения стабильности в стране".

В то же время Макрон отказывается назначать нового главу правительства до формирования коалиции, хотя его центристский блок уступил левым партиям.

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