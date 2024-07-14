Спецслужби застрелили чоловіка, що поцілив у Трампа на мітингу, серед глядачів є загиблий

Представники служб, що забезпечували захист на передвиборчому мітингу у Пенсильванії, знешкодили нападника на Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

"Стрілець, причетний до інциденту на мітингу Дональда Трампа в Пенсильванії, був "нейтралізований", повідомляють численні джерела в правоохоронних органах" – йдеться у повідомленні мовника.

Згодом цю інформацію підтвердив окружний прокурор Батлера Річард Голдінгер. Він повідомив, що нападник мертвий, а також загинув один з учасників мітингу. ЗЗ його пояснень виходить, що нападник був на даху будинку неподалік.

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Також в ефірі прямих трансляцій, що ведуться з місця зустрічі Трампа із виборцями у селищі Батлер, видно нерухомий силует людини, що лежить, і цю людину не евакуюють лікарі. Через це журналісти висловлювали припущення, що це може бути стрілець, якого знешкодили спецслужби.

Офіційно факт пострілів у Трампа не підтверджується, але відео з місця подій дозволяють вважати це основною версією. Принаймні один з пострілів поранив Дональда Трампа, якого забрали зі сцени з кровотечею.

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