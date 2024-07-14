Спецслужбы застрелили мужчину, попавшего в Трампа на митинге, среди зрителей есть погибший

Представители служб, которые обеспечивали защиту на предвыборном митинге в Пенсильвании, обезвредили нападавшего на Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

"Стрелок, причастный к инциденту на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, был "нейтрализован", сообщают многочисленные источники в правоохранительных органах", – говорится в сообщении вещателя.

Впоследствии эту информацию подтвердил окружной прокурор Батлера Ричард Голдингер. Он сообщил, что нападавший мертв, а также погиб один из участников митинга.

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Также в эфире прямых трансляций, которые ведутся с места встречи Трампа с избирателями в поселке Батлер, видно неруховой силуэт лежащего человека, и этого человека не эвакуируют врачи. Из-за этого журналисты высказывали предположение, что это может быть стрелок, которого обезвредили спецслужбы.

Официально факт выстрелов в Трампа не подтверждается, но видео с места событий позволяют считать это основной версией. По крайней мере один из выстрелов ранил Дональда Трампа, которого забрали со сцены с кровотечением.

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