Новий прем’єр Британії обіцяє еру тісніших відносин з Європою

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв нову еру тісніших відносин з Європою, щоб майбутні покоління могли озирнутися "на те, чого наш континент досягнув разом".

Його заяву наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Стармер заявив, що Європа зіткнулася з кризою безпеки і пов'язаними з нею проблемами міграції, і що Британія повинна бути в центрі зусиль континенту, спрямованих на протистояння цим кризам.

"Варварська війна Росії продовжує відбиватися на нашому континенті, в той час як мерзенні банди контрабандистів переправляють невинних людей в небезпечні подорожі, які дуже часто закінчуються трагедією", – зазначив британський прем’єр.

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Він додав, що Британія не може бути "глядачем в цій главі історії".

"Ми повинні робити більше і йти далі не лише заради мужніх українців на фронті чи тих, кого переправляють з країни в країну, але й заради того, щоб наші майбутні покоління з гордістю озиралися на те, чого наш континент досягнув разом", – підкреслив Стармер.

Він нагадав, що обіцяв змінити спосіб взаємодії Великої Британії з європейськими партнерами, працюючи спільно над досягненням прогресу у вирішенні цих викликів, що стоять перед поколіннями,

"І ця робота розпочнеться на засіданні Європейської політичної спільноти в четвер", – додав Стармер.

Раніше Стармер заявляв, що прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після Brexit.

Своєю чергою міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі казав, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.