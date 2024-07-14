Новый премьер Британии обещает эру более тесных отношений с Европой

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал новую эру более тесных отношений с Европой, чтобы будущие поколения могли оглянуться "на то, чего наш континент достиг вместе".

Его заявление приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Стармер заявил, что Европа столкнулась с кризисом безопасности и связанными с ним проблемами миграции, и что Великобритания должна быть в центре усилий континента, направленных на противостояние этим кризисам.

"Варварская война России продолжает отражаться на нашем континенте, в то время как гнусные банды контрабандистов переправляют невинных людей в опасные путешествия, которые очень часто заканчиваются трагедией", – отметил британский премьер.

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Он добавил, что Британия не может быть "зрителем в этой главе истории".

"Мы должны делать больше и идти дальше не только ради мужественных украинцев на фронте или тех, кого переправляют из страны в страну, но и ради того, чтобы наши будущие поколения с гордостью оглядывались на то, чего наш континент достиг вместе", – подчеркнул Стармер.

Он напомнил, что обещал изменить способ взаимодействия Великобритании с европейскими партнерами, работая совместно над достижением прогресса в решении этих вызовов, стоящих перед поколениями.

"И эта работа начнется на заседании Европейского политического сообщества в четверг", – добавил Стармер.

Ранее Стармер заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после выхода Brexit.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что перезагрузка отношений с ЕС является особым приоритетом.