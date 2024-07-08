Новий прем'єр Британії вірить у кращу угоду з ЄС, ніж зараз

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прагне покращити торговельну угоду з Європейським Союзом, яку Лондон підписав із Брюсселем після виходу з ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Під час недільного візиту до Единбурга Стармер заявив, що він намагатиметься покращити "невдалу" торговельну угоду Великої Британії з Євросоюзом.

"Я вважаю, що ми можемо укласти набагато кращу угоду, ніж та невдала угода, яку (колишній прем'єр-міністр) Борис Джонсон нав'язав Великій Британії", – сказав він.

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За його словами, попереду ще багато дискусій щодо зміцнення торговельних, науково-дослідних та оборонних зв'язків із ЄС.

Зі свого боку міністр торгівлі Джонатан Рейнолдс в ефірі Sky News заявив, що Британія повинна шукати шляхи покращення торгівлі з ЄС, та що усунення деяких торговельних бар'єрів було б розумним кроком.

Напередодні новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.

Нагадаємо, у п’ятницю Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Леммі.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.