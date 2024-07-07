Новий глава МЗС Британії назвав пріоритетом перезавантаження відносин з ЄС

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що перезавантаження відносин з ЄС є особливим пріоритетом.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву британський міністр зробив в інтерв’ю The Guardian.

За його словами, протягом багатьох років Велика Британія була втягнута в "розмову, спрямовану всередину себе", оскільки наслідки референдуму про Brexit і роки важких зусиль з його імплементації поглинали політичну енергію.

Тепер цьому має бути покладено край, переконаний Леммі.

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"Британія повинна почати відновлювати зв'язки зі світом", – підкреслив він.

За словами очільника МЗС, перезавантаження відносин з Європою є особливим пріоритетом, і саме тому свої першу поїздку за кордон він здійснює до Німеччини, Польщі та Швеції, де він зустрінеться зі своїми колегами в кожній з цих країн. Потім він поїде на саміт НАТО у Вашингтоні.

"Давайте залишимо роки Brexit позаду. Ми не збираємося знову приєднуватися до єдиного ринку і митного союзу, але є багато чого, що ми можемо зробити разом. Я хочу бути абсолютно чітким: європейські країни – наші друзі", – підкреслив Леммі.

Він додав, що сфери співпраці включають енергетику і клімат, але найбільш нагальною є безпека.

"В умовах війни в Європі ми повинні продовжувати витрачати кошти на оборону і тісно співпрацювати", – вважає Леммі.

Нагадаємо, Леммі став членом нового уряду лідера Лейбористської партії Кіра Стармера, який у п’ятницю офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії після зустрічі з королем.

Того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з Леммі.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.