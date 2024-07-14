Засуджена у Латвії прокремлівська активістка оскаржить вирок

Прокремлівська активістка у Латвії Єлена Крейле, яку засудили до трьох років позбавлення волі за відкриту підтримку війни РФ проти України, оскаржить вирок.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це заявила адвокат жінки.

Адвокат повідомила, що її підзахисна буде подавати апеляцію на обвинувальний вирок суду, яким її засудили до трьох років позбавлення волі, за винятком п’яти днів, які вона провела під арештом.

Жінку судили за виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів.

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Слідчі порушили справу через те, що активістка регулярно з'являлася в публічних місцях, висловлюючи підтримку агресії РФ проти України за допомогою предметів одягу або аксесуарів. У вікнах її будинку регулярно бачили російський прапор та інші декорації на підтримку РФ. Також в її вікні можна було бачити напис "Путін – мій друг".

Раніше у Латвії порушили кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку російської агресії.