Осужденная в Латвии прокремлевская активистка обжалует приговор

Прокремлевская активистка в Латвии Елена Крейле, которую приговорили к трем годам лишения свободы за открытую поддержку войны РФ против Украины, обжалует приговор.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом заявила адвокат женщины.

Адвокат сообщила, что ее подзащитная будет подавать апелляцию на обвинительный приговор суда, которым ее приговорили к трем годам лишения свободы, за исключением пяти дней, которые она провела под арестом.

Женщину судили за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

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Следователи возбудили дело из-за того, что активистка регулярно появлялась в публичных местах, выражая поддержку агрессии РФ против Украины с помощью предметов одежды или аксессуаров. В окнах ее дома регулярно видели российский флаг и другие декорации в поддержку РФ. Также в ее окне можно было видеть надпись "Путин – мой друг".

Ранее в Латвии возбудили уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку российской агрессии.