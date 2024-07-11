У Латвії на три роки засудили прокремлівську активістку

Суд у Латвії засудив прокремлівську активістку Олену Крейле до трьох років позбавлення волі за прославляння агресії Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Крейле судили за прославляння скоєних РФ злочинів: у вікнах її будинку регулярно бачать російський прапор та інші декорації на підтримку РФ. Також в її вікні можна було побачити напис "Путін – мій друг".

Їй висунули звинувачення у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів.

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Раніше Крейле отримала умовне покарання у вигляді однорічного позбавлення волі за виправдання скоєних РФ воєнних злочинів, але прокуратура не погодилася з тяжкістю покарання і оскаржила цей вирок.

Слідчі порушили справу через те, що активістка регулярно з'являлася в публічних місцях, висловлюючи підтримку агресії РФ проти України за допомогою предметів одягу або аксесуарів.

Раніше у латвійському Даугавпілсі біля об'єктів з обмеженим доступом затримали громадянина Росії, який запускав дрон.

Перед тим у Латвії повідомили про інцидент, який трапився вночі 2 червня у Ризі, коли двоє чоловіків зірвали прапор України.

Ще раніше стало відомо, що державна поліція Латвії порушила кримінальну справу проти молодика 2002 року народження за публічну підтримку у центрі Риги воєнних злочинів Росії і прославляння господаря Кремля Владіміра Путіна.

Також латвійська державна поліція затримала двох громадян Латвії, які весною зірвали український прапор з однієї з будівель у Ризі.