У Зеленського в цілому задоволені результатами саміту НАТО для України

В Офісі президента України загалом задоволені результатами Вашингтонського саміту НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Голосу Америки" сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Жовква заявив, що саміт у Вашингтоні однозначно виявився кращим за результати саміту у Вільнюсі.

"Минулого року ми сподівалися на практичніші результати саміту. І цього року у Вашингтоні ми їх отримали. Зокрема у формулюванні фінальної декларації саміту щодо незворотного шляху України до НАТО – це було для нас важливо, і країни досягли в цьому згоди", – зазначив він.

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Серед інших практичних результатів він назвав чіткі обіцянки щодо ППО, збільшення об’ємів тренування українських пілотів та фахівців для F-16, а також відзначив, що певні позитивні ініціативи вийшли від НАТО – як нова місія НАТО в Україні, яка допоможе координувати постачання зброї та процес набуття оперативної сумісності наших ЗСУ з арміями партнерів, а також домовленість про обсяги військової допомоги на 40 млрд доларів, яку у наступному році отримає Україна.

На додачу Жовква згадав підписання "Українського компакту" – (Ukraine Compact) – багатостороннього документа, що містить зобов’язання щодо підтримки України.

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