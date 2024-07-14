У Зеленского в целом довольны результатами саммита НАТО для Украины

В Офисе президента Украины в целом довольны результатами Вашингтонского саммита НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Голосу Америки" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Жовква заявил, что саммит в Вашингтоне однозначно оказался лучше результатов саммита в Вильнюсе.

"В прошлом году мы надеялись на более практические результаты саммита. И в этом году в Вашингтоне мы их получили. В частности в формулировке финальной декларации саммита относительно необратимого пути Украины в НАТО – это было для нас важно, и страны достигли в этом согласия", – отметил он.

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Среди других практических результатов он назвал четкие обещания по ПВО, увеличение объемов тренировки украинских пилотов и специалистов для F-16, а также отметил, что определенные положительные инициативы вышли от НАТО – как новая миссия НАТО в Украине, которая поможет координировать поставки оружия и развитие оперативной совместимости ВСУ с армиями партнеров, а также договоренность об объемах военной помощи на 40 млрд долларов, которую в следующем году получит Украина.

В дополнение Жовква напомнил о подписании "Украинского компакта " – (Ukraine Compact) – многостороннего документа, содержащего обязательства по поддержке Украины.

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