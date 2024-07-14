Як замах на Трампа може змінити Сполучені Штати

Замах на колишнього президента США і фактичного кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа підірвав американську політику і сколихнув увесь світ.

І хоча політична історія США знала декілька замахів на (екс)президентів, наслідки нинішнього будуть дійсно безпрецедентними, йдеться в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США. Далі – стислий її виклад.

Стрілянина сталась на передвиборчому заході Трампа в невеликому місті Батлер (13 тисяч населення) у штаті Пенсильванія.

Кандидат у президенти говорив про проблему нелегальної міграції до США та показував графік із кількістю незаконних перетинів кордону з Мексикою.

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У цей час лунають три постріли. Трамп хапається правою рукою за вухо. Серед глядачів чути крики. Далі – ще кілька пострілів (оцінки різняться, та всього чули не менше п’яти).

Спецслужбовці у відповідь знищили стрільця. Ним виявився житель Пенсильванії Томас Метью Крукс. У реєстрі виборців ідентифікував себе як прихильник республіканців, хоча у 2021 році пожертвував $15 демократам.

Далі майже хвилину не відбувається нічого. І тут майбутній кандидат у президенти від Республіканської партії, оточений агентами, встає. Піднімає стиснуту в кулак праву руку. Натовп ззаду вже не боїться стрільця – навпаки, аплодує і наслідує жест свого кумира. А ще – скандує: "США!"

Цей момент оточення експрезидента вже спробувало глорифікувати.

Далі Трампа виводять зі сцени, на фото видно закривавлене праве вухо.

Загинув один із присутніх на ралі Трампа, ще двоє отримали серйозні поранення. Серед них, за даними ЗМІ, – племінник конгресмена-республіканця Ронні Джексона, який, за його словами, має поранення шиї.

Але як стрільцеві вдалось підібратись зі зброєю достатньо близько до Трампа?

Зі слів свідків і відео з місця випливає, що Крукс стріляв з даху будівлі складу просто неподалік – трохи більш як за сотню метрів від сцени, де виступав Трамп.

Саме агенти Секретної служби США, за словами ФБР, були відповідальні за безпеку на місці. Чому його не убезпечили – це питання, на які ще повинне дати відповідь слідство. Представник ФБР Кевін Роєк на пресконференції сказав лишень, що "це дивує".

Незрозумілими є й мотиви замаху Крукса. У ФБР вважають, що він не був пов’язаний з іноземною державою.

Не дивно, що в соцмережах уже поширюють купу теорій змови про стрілянину в Трампа.

Засудження стрілянини – певно, чи не єдине, що об’єднало і республіканців, і демократів у цей час.

Як використає цей замах сам Трамп? Попередню відповідь на це питання може дати нещодавній інцидент у Словаччині, де замах пережив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

В довгому зверненні після замаху він поклав фактичну відповідальність за замах на словацьку опозицію та ЗМІ.

І цим, безумовно, згуртував власних прихильників, та водночас – ще більше поглибив розкол у країні.

У й без того поляризованих США, де за посаду президента змагаються два непопулярні кандидати, подальший розкол може загострити кризу. Ще більше розділити виборців за партійними лініями. Ще більше підточити американську демократію у важливий рік виборів.

Ці кризові явища аж ніяк не на користь західному світові, а надто – Україні, для якої підтримка США відіграє вирішальну роль для відбиття повномасштабної агресії Росії.

І навпаки: для Москви та очолюваної нею "вісі зла" замах на одного з топполітиків США і безлад, який за ним настане, – лише в поміч.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.