Как покушение на Трампа может изменить Соединенные Штаты

Покушение на бывшего президента США и фактического кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа подорвало американскую политику и всколыхнуло весь мир.

И хотя политическая история США знала несколько покушений на (экс)президентов, последствия нынешнего будут действительно беспрецедентными, идет речь в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата взорвало политику США. Далее – краткое ее изложение.

Стрельба произошла на предвыборном мероприятии Трампа в небольшом городе Батлер (13 тысяч населения) в штате Пенсильвания.

Кандидат в президенты говорил о проблеме нелегальной миграции в США и показывал график с количеством незаконных пересечений границы с Мексикой.

Реклама:

В это время раздаются три выстрела. Трамп хватается правой рукой за ухо. Среди зрителей слышны крики. Далее – еще несколько выстрелов (оценки разнятся, но всего слышали не менее пяти).

Спецслужбисты в ответ уничтожили стрелка. Им оказался житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. В реестре избирателей идентифицировал себя как сторонник республиканцев, хотя в 2021 году пожертвовал $15 демократам.

Далее почти минуту не происходит ничего. И тут будущий кандидат в президенты от Республиканской партии, окруженный агентами, встает. Поднимает сжатую в кулак правую руку. Толпа сзади уже не боится стрелка – наоборот, аплодирует и подражает жесту своего кумира. А еще – скандирует: "США!"

Этот момент окружение экс-президента уже попыталось глорифицировать.

Далее Трампа выводят со сцены, на фото видно окровавленное правое ухо.

Погиб один из присутствующих на ралли Трампа, еще двое получили серьезные ранения. Среди них, по данным СМИ, – племянник конгрессмена-республиканца Ронни Джексона, который, по его словам, имеет ранение шеи.

Но как стрелку удалось подобраться с оружием достаточно близко к Трампу?

Со слов свидетелей и видео с места следует, что Крукс стрелял с крыши здания склада прямо неподалеку – чуть более чем в сотне метров от сцены, где выступал Трамп.

Именно агенты Секретной службы США, по словам ФБР, были ответственны за безопасность на месте. Почему его не обезопасили – это вопросы, на которые еще должно дать ответ следствие. Представитель ФБР Кевин Роек на пресс-конференции сказал только, что "это удивляет".

Непонятными являются и мотивы покушения Крукса. В ФБР считают, что он не был связан с иностранным государством.

Неудивительно, что в соцсетях уже распространяют кучу теорий заговора о стрельбе в Трампа.

Осуждение стрельбы – вероятно, едва ли не единственное, что объединило и республиканцев, и демократов в это время.

Как использует это покушение сам Трамп? Предварительный ответ на этот вопрос может дать недавний инцидент в Словакии, где покушение пережил премьер-министр Роберт Фицо.

В длинном обращении после покушения он возложил фактическую ответственность за покушение на словацкую оппозицию и СМИ.

И этим, безусловно, сплотил собственных сторонников, и одновременно – еще больше углубил раскол в стране.

В и без того поляризованных США, где за пост президента соревнуются два непопулярных кандидата, дальнейший раскол может обострить кризис. Еще больше разделить избирателей по партийным линиям. Еще больше подточить американскую демократию в важный год выборов.

Эти кризисные явления отнюдь не на пользу западному миру, а особенно – Украине, для которой поддержка США играет решающую роль для отражения полномасштабной агрессии России.

И наоборот: для Москвы и возглавляемой ею "оси зла" покушение на одного из топ-политиков США и беспорядок, который за ним последует, – только в помощь.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата взорвало политику США.