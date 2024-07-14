Жовква запевняє, що Україна не відмовлялася від шведських літаків Gripen

В Офісі президента України запевняють, що не "відмовлялись" від шведських винищувачів Gripen на користь швидшого освоєння F-16, і перемовини про них ведуться.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Голосу Америки" сказав заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Його запитали стосовно слів міністра закордонних справ Швеції в інтерв'ю "Голосу Америки" про те, що Швеція готова передати літаки, але Україна вирішила поставити це на паузу, і запитали, чому Україна "відмовилася" від літаків, які могла би отримати.

"Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції", – заявив Ігор Жовква.

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Він зазначив, що цей діалог тривав ще тоді, коли Швеція не була членом НАТО, і до остаточного її вступу Швеція не готова була давати жодних обіцянок.

"Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони – з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16. Отже, ми рухаємося в цьому напрямку", – сказав Ігор Жовква.

Нагадаємо, пояснюючи, чому Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву, глава МЗС заявив, що так сталося через висновок України, що мати одночасно дві системи винищувачів – і F-16, і Gripen – "надто багато".

Перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen прописана у двосторонній безпековій угоді України зі Швецією.