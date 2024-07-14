Жовква уверяет, что Украина не отказывалась от шведских самолетов Gripen

В Офисе президента Украины уверяют, что не "отказывались" от шведских истребителей Gripen в пользу более быстрого освоения F-16, и переговоры о них ведутся.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью "Голосу Америки" сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Его спросили относительно слов министра иностранных дел Швеции в интервью "Голосу Америки" о том, что Швеция готова передать самолеты, но Украина решила поставить это на паузу, и спросили, почему Украина "отказывается" от самолетов, которые могла бы получить.

"Я никогда не слышал, чтобы украинцы отказывались от истребителей Gripen. Наоборот, это тема, которую мой президент постоянно поднимает перед руководством Швеции", – заявил Игорь Жовква.

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Он отметил, что этот диалог продолжался еще тогда, когда Швеция не была членом НАТО, и до окончательного ее вступления Швеция не готова была давать никаких обещаний.

"Сейчас страна в НАТО, и мой президент снова общается с премьер-министром Швеции, а наше министерство обороны – с соответствующими органами Швеции. Эти истребители такие же хорошие, как и F-16. И мы движемся в этом направлении", – сказал Игорь Жовква.

Напомним, объясняя, почему Стокгольм ранее приостановил поставку самолетов Киеву, глава МИД заявил, что так произошло из-за вывода Украины, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen - "слишком много".

Перспектива передачи в будущем истребителей Gripen прописана в двустороннем соглашении по безопасности Украины со Швецией.