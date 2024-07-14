У Кремлі заявили, що "не здивовані" замахом на Трампа 

У Кремлі заявили, що "не здивовані" спробою замаху на Трампа, та що цьому посприяла "атмосфера, створена довкола кандидата Трампа цією адміністрацією під час політичної боротьби".

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар речника Кремля Дмітрія Пєскова наводить російське ТАСС.

Пєсков від імені Кремля засудив прояви насильства у процесі політичної боротьби, побажав швидкого відновлення Трампу та іншим постраждалим і висловив співчуття родині загиблого.

Одночасно Пєсков натякнув, що у Кремлі не дивуються замаху на Трампа через "атмосферу, яку створили довкола нього".

Реклама:

"Після численних спроб усунути кандидата Трампа з політичної арени з використанням спочатку правових інструментів, судів, прокуратури, спроб політичної дискредитації для всіх сторонніх спостерігачів було очевидно, що його життя у небезпеці (...).

Ми не думаємо і не вважаємо, що спроба усунення кандидата у президенти Трампа була влаштована чинною владою, але атмосфера, створена цією адміністрацією у процесі політичної боротьби, атмосфера довкола кандидата Трампа, саме вона і спровокувала те, з чим нині зіткнулася Америка", – заявив він.

Речник Кремля також побачив зв’язок між замахом на Трампа та зовнішньою політикою адміністрації Байдена.

"Стиль роботи чинної адміністрації такий, що усі питання вони намагаються вирішувати з позиції сили, передусім у світових справах… Це і санкції, які так полюбила адміністрації, і політичний тиск, чи вже безпосереднє застосування силових методів, військової сили. Тепер насильство, по суті, перенесене всередину країни", – заявив Дмітрій Пєсков.

Нагадаємо, лідери європейських партнерів США у своїх реакціях заявили, що шоковані подією і засудили замах, а у Китаї стримано висловили стурбованість.

Тим часом прем'єр-міністр Грузії згадав "партію глобальної війни", коментуючи замах на експрезидента США Дональда Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті: Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.