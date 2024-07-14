Прем'єр Грузії звинуватив "партію глобальної війни" у замаху на Трампа

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе згадав "партію глобальної війни", коментуючи замах на експрезидента США Дональда Трампа.

Про це грузинський прем’єр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Кобахідзе висловив експрезиденту солідарність і побажав здоров'я.

"Партія глобальної війни не змінює методів. У XXI столітті ліберальний фашизм, радикалізм, поляризація, ненависть і криваві атаки на політиків стали звичайним явищем в Америці та Європі", – зазначив він.

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Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо побачив схожість сценарії замахів на себе і на Трампа.

Нагадаємо, на передвиборчому мітингу у США стався інцидент зі стріляниною, під час якого постраждав Дональд Трамп.

Під час виступу політика з трибун пролунало кілька гучних звуків. Як кажуть очевидці, вони були схожі на постріли, після чого Трамп впав. Його відразу прикрили охоронці, а коли Трамп піднявся – у нього було помітно скривавлене обличчя.

ФБР встановило особу нападника, який скоїв замах на Трампа. Ним виявився 20-річний Метью Крукс.

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