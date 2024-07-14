В Кремле заявили, что "не удивлены" покушением на Трампа

В Кремле заявили, что "не удивлены" попыткой покушения на Трампа, и что этому поспособствовала "атмосфера, созданная вокруг кандидата Трампа этой администрацией во время политической борьбы".

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова приводит российское ТАСС.

Песков от имени Кремля осудил проявления насилия в процессе политической борьбы, пожелал скорейшего восстановления Трампу и другим пострадавшим и выразил соболезнования семье погибшего.

Одновременно Песков намекнул, что в Кремле не удивляются покушению на Трампа из-за "атмосферы, которую создали вокруг него".

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"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь в опасности (...).

Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая была создана этой администрацией в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась с Америка", – заявил он.

Спикер Кремля также увидел связь между покушением на Трампа и внешней политикой администрации Байдена.

"Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе и в первую очередь в мировых делах... Это и санкции, столь полюбившиеся администрации, и политическое давление, или уже непосредственное применение силовых методов, военной силы. Теперь насилие, по сути, перенесено внутрь страны", – заявил Дмитрий Песков.

Напомним, лидеры европейских партнеров США в своих реакциях заявили, что шокированы событием и осудили покушение, а в Китае сдержанно выразили обеспокоенность.

Между тем премьер-министр Грузии вспомнил "партию глобальной войны", комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.