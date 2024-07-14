Світові лідери про замах на Трампа: "Такого не має бути у демократичних країнах"

Лідери багатьох країн світу виступили з осудом замаху на експрезидента США Дональда Трампа під час передвиборчої події.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

Протягом дня на постріли у Трампа відреагували лідери багатьох країн світу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив замах на Трампа і побажав йому швидкого одужанн, а також висловив співчуття іншим постраждалим. "Такі насильницькі вчинки є загрозою для демократії", – заявив він.

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"Це трагедія для наших демократій. Франція поділяє шок і обурення американського народу", – відреагував президент Франції Емманюель Макрон.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що глибоко шокована подією. "У демократичних країнах немає місця політично вмотивованому насильству", – заявила вона. Так само відреагував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф також сказав, що шокований і побажав швидкого одужання постраждалим. "Політично вмотивоване насильство абсолютно неприйнятне", – наголосив він.

Італійська прем’єрка Джорджія Мелоні висловила солідарність із Трампом. "Сподіваюся, у наступні місяці вибочої кампанії діалог і відповідальність візьмуть гору над ненавистю і насильством", – зазначила вона.

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав поранення у вухо. Один з учасників події, що опинилися у зоні ураження на трибунах, загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.

Детально про це – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.