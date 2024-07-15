НАТО розширить присутність в Україні, аби підготувати її до вступу

Саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня ухвалив рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві.

Деталі рішення наведені у статті "Європейської правди" "Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США".

Згідно з рішенням саміту Альянсу, представництво НАТО в Україні змінить керівника, який матиме новий статус – буде спеціальним представником генерального секретаря.

Наразі союзники ведуть перемовини про те, хто обійме посаду. За даними кількох джерел "ЄвроПравди", європейські члени НАТО наполягають, що це не має бути американець, аби збалансувати вплив США.

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Також принципово зміниться натовська присутність у Києві – і чисельність, і рівень.

"З’явиться велика кількість "прикомандированих офіцерів" від держав-союзників, відповідальних за ключові напрямки. Словом, за роботу з Україною беруться серйозно. І це стало, напевно, ключовою зміною, яку приніс Вашингтонський саміт", – ідеться у статті.

Перед новою структурою НАТО в Києві поставили завдання добитися готовності України до вступу, зокрема в проведенні реформ сектора безпеки і оборони.

"Це, напевно, головна позитивна новина. Бо якщо бюрократична машина починає працювати над тим, щоб Україна стала членом НАТО, то цей намір вже є не лише на рівні політиків, і його справді планують втілити. Звісно, якщо Україна сама буде лишатися на цьому шляху", – підсумовується у статті.

Нагадаємо, на саміті НАТО також погодили створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

В Офісі президента України загалом задоволені результатами Вашингтонського саміту НАТО.

Читайте більше тут: Готовність до Трампа та України. Як саміт НАТО готував запобіжники для нової влади США.