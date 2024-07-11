Гроші і членство: деталі рішень саміту НАТО на підтримку України

Саміт НАТО 2024 року у Вашингтоні, на відміну від минулорічної вільнюської зустрічі, не був сконцентрований на Україні. Для президента США Джо Байдена цей саміт мав також передвиборчу вагу, і було важливо уникнути конфліктів та публічних суперечок, у тому числі з боку України.

А Київ передав до Брюсселя сигнали, що хоча ми продовжуємо вважати, що Україна має отримати більше – та цього разу не будемо йти на демарші.

Словом, усі погодилися зберегти статус-кво.

Про те, які ж рішення ухвалили на саміті НАТО на підтримку України, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Вашингтона) НАТО неминуче: що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ. Далі – стислий її виклад.

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За кілька днів до саміту з Вашингтона почали надходити новини про різку зміну позиції США щодо формулювань для України. Раніше Сполучені Штати виступали проти фрази про те, що рух України до членства є "незворотним" процесом.

Та напередодні саміту, несподівано для інших союзників, Вашингтон змінив свою думку на 180º, і "незворотність" повернулася у текст рішення, хоча й у дещо іншому формулюванні, ніж друзі України пропонували від початку.

Отже, цей пункт рішення саміту починається з амбітного, але декларативного твердження "Майбутнє України – в НАТО", після чого Альянс бере на себе конкретне зобов’язання:

"Ми будемо і далі підтримувати (Україну) на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО".

Не буде перебільшенням сказати, що ухвалене у Вашингтоні рішення стало ще однією точкою неповернення в інтеграції України до НАТО.

Те, що Україна прагне бути членом Альянсу, не потребує зайвого доведення. Це підтверджують усі опитування громадської думки. Зрештою, це є положенням Конституції України.

У читачів може виникнути питання: невже Трамп не зможе "викинути на смітник" рішення саміту щодо України і поставити ультиматум з вимогою про відмову України від свого майбутнього в Альянсі?

Коротка відповідь: ні, це майже нереально. Теоретично така можливість є, але на практиці після рішення Вашингтонського саміту це буде надзвичайно важко зробити.

Також рішення НАТО дає сигнал Путіну про те, що намір Альянсу щодо вступу України є цілком серйозним. Це не формальність.

"Хоча умови вступу України до НАТО, мабуть, ще не визначені, але тепер ми можемо говорити, що цей вступ незворотний, він точно станеться. І важливо, що це два паралельні шляхи – розширення НАТО і ЄС", – пояснив, зокрема, у середу іспанський прем’єр Педро Санчес.

Ще один блок вашингтонського рішення, присвячений Україні, стосується фінансування. Тут досягнутий результат лишає набагато більше невизначеності.

Причому, на перший погляд, все звучить дуже позитивно: саміт НАТО узгодив план фінансування оборони України на 2025 рік, і члени Альянсу одностайно взяли на себе зобов’язання щодо того, що Україна отримає "базове фінансування в розмірі як мінімум 40 млрд євро протягом наступного року". Йдеться саме про мінімальну суму, фактична допомога союзників може бути більшою. Також в НАТО наголосили на довгостроковій підтримці України: суми фінансування на 2025, 2026 і наступні роки визначатимуть додатково.

Домовленість про суму допомоги на 2025 рік не включає головного: розподілу грошей між країнами.

Схоже, що єдина домовленість, що досягнута, та й то неофіційно – це розподіл витрат 50/50 між США та рештою членів НАТО. А як ділитиме цю суму "решта" і що буде у разі проблем з американською складовою – лишається відкритим питанням.

В самому Альянсі, втім, діляться позитивними очікуваннями і нагадують, що норма про оборонні витрати у розмірі 2% ВВП також не є юридично зобов’язуючою. Але публічний тиск, а також політичний тиск Вашингтона (а тут до нього додається ще й Берлін) дозволяють досягати результатів.

Тому гроші для України також мають бути.

А "Європейська правда" продовжує стежити за рішеннями, які ухвалюють на саміті НАТО, у тому числі стосовно України.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка (з Вашингтона) НАТО неминуче: що означає рішення саміту про членство України в Альянсі та 40 млрд для ЗСУ.