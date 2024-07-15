Президент розповів, як змінюється позиція Заходу щодо ударів по російському тилу

Україна поступово змінює позицію Заходу щодо ударів по військових об’єктах у тилу Росії та вже отримує "позитивні сигнали" щодо розширення дозволу на використання зброї західних союзників.

Про це під час зустрічі з українськими журналістами в Києві в понеділок, 15 липня, заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент "Європейської правди".

Зеленський зазначив, що Україна продовжує обговорювати можливість використання західної зброї для ударів по Росії, нагадавши, що "всі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливі".

"Щодо нанесення ударів: я хочу вам нагадати, було унеможливлення ударів (по Росії. – Ред.) і нашими розробками. Скажімо так, позитивно це не сприймалось деякими лідерами. І це факт. Не тому, що хтось проти вас. А тому що, як вони кажуть, це політика деескалації. Бояться ескалації з російського боку", – пояснив він.

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Глава держави зауважив, що тепер уже питання про удари українською зброєю по Росії "вже ніхто не порушує", а нещодавно деякі держави дозволили використовувати своє озброєння для ударів біля українського кордону, що зупинило наступ Росії на Харківщині.

"Тому сьогодні (удари по Росії. – Ред.) сприймається поки що складно, але деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати. Це треба також дотиснути, бо це абсолютно справедливо", – продовжив Зеленський.

"Є точка, з якої вилітає (російська. – Ред.) ракета, і ми розуміємо, звідки, і це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти", – вважає президент.

Під час саміту НАТО Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами.

Тоді ж він говорив, що бачить "добрі сигнали" у цьому питанні.