Зеленський про далекобійні удари по РФ: це шалене питання, але є добрі сигнали

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Захід має зняти усі територіальні обмеження для застосування зброї Збройними силами України.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент Зеленський наголошує, що Україна має завдавати як упереджувальні удари по території Росії, так і удари у відповідь.

"Нам необхідно, щоби взагалі не було обмежень (на удари по території Росії -ЄП). Якщо ми знаємо, звідки вони б’ють по нас", – пояснив він, висловивши впевненість, що дії ЗСУ на упередження здатні зберегти життя багатьох українців.

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Також Зеленський наполягає на праві України вражати військові об’єкти, з яких раніше здійснювалися атаки на України. "Якщо вони нападають на нас, б’ють по нашій лікарні, то у мене є шалене питання – чому ми не можемо вдарити у відповідь", – пояснив він.

Володимир Зеленський додав очікує на позитивні рішення з цього приводу. "Ми отримали добрі сигнали від британського лідера (зустріч з прем’єром Британії Кіром Стармером відбулася напередодні) і ми чекаємо на рішення", – заявив президент.

Генсек НАТО підтримав лідера України. "Ми маємо пам’ятати, що це загарбницька війна проти України, а право на самооборону також включає право на удари о військових об’єктах на території Росії", – пояснив він.

Раніше повідомлялося, що новий прем’єр Британії не проти ударів британською зброєю по Росії.

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