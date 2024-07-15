Президент рассказал, как меняется позиция Запада по ударам по российскому тылу

Украина постепенно меняет позицию Запада относительно ударов по военным объектам в тылу России и уже получает "позитивные сигналы" по расширению разрешения на использование оружия западных союзников.

Об этом во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский отметил, что Украина продолжает обсуждать возможность использования западного оружия для ударов по России, напомнив, что "все вещи, которые стали открытыми для Украины, сначала были закрыты и были невозможны".

"По поводу нанесения ударов: я хочу вам напомнить, была невозможность ударов (по России. – Ред.) и нашими разработками. Скажем так, положительно это не воспринималось некоторыми лидерами. И это факт. Не потому, что кто-то против вас. А потому что, как они говорят, это политика деэскалации. Боятся эскалации с российской стороны", – пояснил он.

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Глава государства отметил, что теперь уже вопрос об ударах украинским оружием по России "уже никто не поднимает", а недавно некоторые государства разрешили использовать свое вооружение для ударов у украинской границы, что остановило наступление России на Харьковщине.

"Поэтому сегодня (удары по России. – Ред.) воспринимается пока сложно, но некоторые положительные сигналы по использованию дальнобойных вещей мы начали получать. Это надо также дожать, потому что это абсолютно справедливо", – продолжил Зеленский.

"Есть точка, из которой вылетает (российская. – Ред.) ракета, и мы понимаем, откуда, и это несправедливо, что мы не можем туда, откуда это вылетело, ответить", – считает президент.

Во время саммита НАТО Зеленский выразил надежду, что США снимут все ограничения по ударам по территории РФ и это позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами.

Тогда же он говорил, что видит "хорошие сигналы" в этом вопросе.