Зеленський закликав США зняти всі обмеження на удари по військових об'єктах в РФ

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні.

Зеленський наголосив на потребі американського лідерства, яке не вичікує, а діє зараз.

Він навів приклад нового російського наступу у Харківській області, який захлинувся завдяки дозволу США для ЗСУ завдавати ударів у відповідь західною зброєю по військових цілях у Росії.

Реклама:

"Уявіть, як багато ми зможемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Так само ми зможемо захистити наші міста від російських керованих авіабомб, якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати російські військові літаки на своїх базах", заявив Зеленський.

За його словами, це рішення здатне принести негайний результат, і Україна чекає на цей крок.

"І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними можливостями для нанесення глибоких ударів по російським військовим і логістиці в нашому Криму", – сказав президент.

Як відомо, президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.