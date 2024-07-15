Молдова отримає від США 20 бронемашин

Національна армія Молдови отримає від США партію військової допомоги, що включає 20 бронемашин HMMWV.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Молдови, пише "Європейська правда".

Партія з 20 HMMWV має надійти у Молдову цього тижня. Бронемашини будуть використовувати молдовські військові для навчань вдома та під час міжнародних військових навчань.

"Зважаючи на спекотну погоду, переміщення техніки буде відбуватися вночі, коли температури нижчі і менш інтенсивний дорожній рух", – зазначили у повідомленні.

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Цю партію надають у рамках модернізації спроможностей армії Молдови на підставі двостороннього меморандуму про співпрацю від 1995 року.

Перші такі бронемашини Молдова отримала від США ще у 2014 році – всього 43.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Молдова отримала останні з 19 бронетранспортерів Piranha IIIH, які виділила Німеччина.

Також Молдова отримувала нелетальне обладнання від Євросоюзу, серед останнього, за кошти ЄС передали 40 патрульних машин і нагрудні камери для правоохоронців.