ЄС передає Молдові 40 автомобілів і камери для патрульних

Молдова отримала партію обладнання для правоохоронців, придбаного за кошти Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив єврокомісар з сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Єврокомісар повідомив, що молдовським правоохоронцям передають 40 патрульних автомобілів та 100 нагрудних камер загальною вартістю близько 710 тисяч євро.

The delivery of #EU-funded 40 patrol vehicles & 100 body cameras worth over €710,000 is another example that we respond to the urgent needs of the authorities of #Moldova to increase their capacities.



Handed over the 🇪🇺assistance to Minister @Adrian_Efros pic.twitter.com/gvF3DKK7n3 Реклама: July 11, 2024

"Це ще один приклад того, як ми реагуємо на невідкладну потребу влади Молдови покращити їхні спроможності", – зазначив Варгеї.

Він особисто приїхав на церемонію передачі допомоги, де був присутній також міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

Раніше цього тижня Єврокомісія надала Молдові новий транш макрофінансової допомоги на 72,5 млн євро у вигляді грантів та позик.

Нагадаємо, 25 червня ЄС офіційно розпочав процес переговорів про вступ з Молдовою – тоді ж, коли й з Україною.