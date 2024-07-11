Укр Рус Eng

ЄС передає Молдові 40 автомобілів і камери для патрульних

Новини — Четвер, 11 липня 2024, 13:51 — Марія Ємець

Молдова отримала партію обладнання для правоохоронців, придбаного за кошти Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив єврокомісар з сусідства і розширення Олівер Варгеї. 

Єврокомісар повідомив, що молдовським правоохоронцям передають 40 патрульних автомобілів та 100 нагрудних камер загальною вартістю близько 710 тисяч євро.

"Це ще один приклад того, як ми реагуємо на невідкладну потребу влади Молдови покращити їхні спроможності", – зазначив Варгеї. 

Він особисто приїхав на церемонію передачі допомоги, де був присутній також міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос.

Раніше цього тижня Єврокомісія надала Молдові новий транш макрофінансової допомоги на 72,5 млн євро у вигляді грантів та позик.

Нагадаємо, 25 червня ЄС офіційно розпочав процес переговорів про вступ з Молдовою – тоді ж, коли й з Україною.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Єврокомісія
Реклама: