ЄС передає Молдові 40 автомобілів і камери для патрульних

Молдова отримала партію обладнання для правоохоронців, придбаного за кошти Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив єврокомісар з сусідства і розширення Олівер Варгеї.

Єврокомісар повідомив, що молдовським правоохоронцям передають 40 патрульних автомобілів та 100 нагрудних камер загальною вартістю близько 710 тисяч євро.

The delivery of #EU-funded 40 patrol vehicles & 100 body cameras worth over €710,000 is another example that we respond to the urgent needs of the authorities of #Moldova to increase their capacities.



Handed over the 🇪🇺assistance to Minister @Adrian_Efros pic.twitter.com/gvF3DKK7n3

Реклама: