Великі лікарні Бухареста на кілька годин лишились без світла в екстремальну спеку

Кілька великих профільних лікарень румунської столиці Бухареста на кілька годин залишились без світла через проблеми у мережі, що з’явились на тлі надвисокого споживання через сорокаградусну спеку.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Вдень 16 липня Клінічний інститут ім. Фундені, Центр серцево-судинних захворювань ім. Ілієску та Інститут онкології – великі профільні лікарні з операційними – залишилися без електропостачання на період від однієї до кількох годин.

Через цю ситуацію одна з лікарень скасувала операції, заплановані на другу половину дня, а центр Ілієску переспрямовує термінових пацієнтів зі "швидкої" до іншої профільної лікарні.

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Несподіване знеструмлення лікарень пов’язують із дуже високим споживанням – в умовах сорокаградусної спеки кондиціонери працюють на повну потужність.

Через цю ситуацію Міністерство охорони здоров’я скликало термінову зустріч щодо забезпечення найважливіших лікарень резервним живленням.

Закладам ще кілька днів тому розіслали вказівку із закликом забезпечити генератори для відділень, пауза в роботі яких може мати серйозні наслідки, та подбати про запас води.

Перед минулими вихідними у Румунії оголосили червоний рівень попередження через екстремальну спеку, це вперше стосувалося більш як половини території країни.

У наступні дні в країні зафіксували майже 100 тисяч дзвінків у службу допомоги через спеку.