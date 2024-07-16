Крупные больницы Бухареста на несколько часов остались без света в экстремальную жару

Несколько крупных профильных больниц румынской столицы Бухареста на несколько часов остались без света из-за проблем в сети, появившихся на фоне сверхвысокого потребления из-за сорокаградусной жары.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Днем 16 июля Клинический институт им. Фундени, Центр сердечно-сосудистых заболеваний им. Илиеску и Институт онкологии – крупные профильные больницы с операционными – остались без электроснабжения на период от одного до нескольких часов.

Из-за этой ситуации одна из больниц отменила операции, запланированные на вторую половину дня, а центр Илиеску перенаправляет срочных пациентов из "скорой" в другую профильную больницу.

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Неожиданное обесточивание больниц связывают с очень высоким потреблением – в условиях сорокаградусной жары кондиционеры работают на полную мощность.

Из-за этой ситуации Министерство здравоохранения созвало срочную встречу по обеспечению важнейших больниц резервным питанием.

Учреждениям еще несколько дней назад разослали указание с призывом обеспечить генераторы для отделений, пауза в работе которых может иметь серьезные последствия, и позаботиться о запасе воды.

Перед прошлыми выходными в Румынии объявили красный уровень предупреждения из-за экстремальной жары, это впервые касалось более половины территории страны.

В последующие дни в стране зафиксировали почти 100 тысяч звонков в службу помощи из-за жары.