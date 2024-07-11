Для більш як половини Румунії оголосили червоне попередження через спеку до 40℃

У Румунії оголосили червоний рівень попередження через екстремальну спеку, це вперше стосується більш як половини території країни.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Метеорологічне відомство ANM оголосило вперше червоний рівень попередження для більш як половини території Румунії.

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Наступні вихідні 13-14 липня стануть для країни найспекотнішими за це літо та можливо одними з найспекотніших днів в історії спостереження. Стовпчик термометра у "червоній" зоні може перевищувати 37℃. Менш екстремальні температури очікуються лише у румунських Карпатах, де код попередження – помаранчевий.

У столиці Бухаресті прогнозують до 41℃, на один градус менше від рекордних 42℃.

Нагадаємо, у червні в період сорокаградусної спеки у Греції в різних місцях загинули шестеро туристів з Європи, переважно літні люди.

Зараз на багатьох грецьких островах побоюються дефіциту води у розпал туристичного сезону після посушливої весни.