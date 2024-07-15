У Румунії зафіксували майже 100 тисяч дзвінків у службу допомоги через спеку

Через сильну спеку кількість дзвінків на номер служби екстреної допомоги у Румунії сягнула майже 100 тисяч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

По всій країні оператори служби екстреної допомоги Румунії (STS) обробили 96 597 дзвінків, лише у столиці Бухаресті за один день їхня кількість сягнула понад тисячу.

Лікарі очікують, що кількість постраждалих від спеки зростатиме, особливо після того, як температура сягала 42 градусів за Цельсієм.

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Згідно з повідомленням STS, протягом вихідних з 12 по 14 липня більшість дзвінків стосувалися надзвичайних ситуацій, що належать до компетенції бригад швидкої допомоги та аварійно-рятувальних служб.

Із загальної кількості 59 571 виклик, які були екстреними, 44,07%, або 26 250, становили медичні ситуації. Найбільше дзвінків зафіксували в неділю – 7 475.

Минулими вихідними навантаження на службу екстреної допомоги було найбільшим у повітах Бухарест (14 946 викликів), Констанца (5 363 виклики) та Ясси (4 325 викликів).

У четвер у Румунії оголосили червоний рівень попередження через екстремальну спеку, це вперше стосується більш як половини території країни.

Нагадаємо, у червні в період сорокаградусної спеки у Греції в різних місцях загинули шестеро туристів з Європи, переважно літні люди.

Зараз на багатьох грецьких островах побоюються дефіциту води у розпал туристичного сезону після посушливої весни.