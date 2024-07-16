Макрон прийняв відставку прем’єра Атталя

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єра Габріеля Атталя.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У вівторок 16 липня Макрон врешті прийняв відставку Атталя, після того як відмовився робити це одразу після завершення парламентських виборів. Тоді Макрон попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду.

Відсьогодні Атталь та інші міністри залишаться у ролі виконуючих обов’язки до призначення нового уряду. Після того він продовжить роботу як депутат у новому складі Національної асамблеї та очолюватиме фракцію політсили Макрона.

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Атталь, нагадаємо, очолював уряд з 9 січня, змінивши на посаді Елізабет Борн. 34-річний на той час Атталь став наймолодшим прем’єр-міністром в історії сучасної Франції.

Раніше у вівторок стало відомо, що три з чотирьох сил з лівого блоку "Новий народний фронт" визначилися з кандидаткою на посаду прем'єр-міністра.

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