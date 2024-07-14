Атталь очолить групу партії Макрона у парламенті Франції

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь очолить парламентську групу центристської партії президента Емманюеля Макрона "Відродження" у Національних зборах Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Загалом 84 з 98 депутатів "Відродження" проголосували за призначення Атталя головою групи.

У посланні Атталь пообіцяв "будувати мости з політичними силами, які віддані республіці та успіху Франції, поважаючи цінності партії".

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Раніше він заявляв, що хоче переосмислити і відродити партію.

Він був єдиним кандидатом на посаду лідера парламентської групи.

Атталь запропонував піти у відставку з посади прем'єр-міністра після поразки на виборах, але Макрон попросив його тимчасово залишитися на посаді глави уряду.

За даними ЗМІ, Макрон має намір прийняти відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала у вівторок, 16 липня, після останнього засідання уряду.

Водночас Макрон відмовляється призначати нового голову уряду до формування коаліції, хоча його центристський блок поступився лівим партіям.

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