Макрон принял отставку премьера Атталя

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Во вторник 16 июля Макрон наконец принял отставку Атталя, после того как отказался делать это сразу после завершения парламентских выборов. Тогда Макрон попросил его временно остаться на посту главы правительства.

С сегодняшнего дня Атталь и другие министры останутся в роли исполняющих обязанности до назначения нового правительства. После того он продолжит работу как депутат в новом составе Национальной ассамблеи и будет возглавлять фракцию политсилы Макрона.

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Атталь, напомним, возглавлял правительство с 9 января, сменив на посту Элизабет Борн. 34-летний на то время Атталь стал самым молодым премьер-министром в истории современной Франции.

Ранее во вторник стало известно, что три из четырех сил из левого блока "Новый народный фронт" определились с кандидатом на должность премьер-министра.

Подробнее о сенсационных результатах выборов и вариантах коалиции читайте в статье "Макрон-победитель: как Франция остановила приход к власти ультраправых и что это значит для Украины".