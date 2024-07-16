У Франції частина лівого блоку погодила кандидатуру на посаду прем'єра

У Франції три з чотирьох сил з лівого блоку "Новий народний фронт" обрали Лоранс Тубіана своєю кандидаткою на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

73-річна Тубіана – дипломат і науковець, яка була провідним учасником переговорів щодо історичних Паризьких угод 2015 року, а з 2017 року очолює Європейський кліматичний фонд. Вона була радницею попереднього уряду, але не пов'язана з жодною політичною партією.

Кандидатуру Лоранс Тубіана запропонували соціалісти, екологи і комуністи. Водночас найбільша партія з блоку лівих, "Нескорена Франція", заявила, що не хоче бачити кандидата від "громадянського суспільства", і наполягає, що це має бути їхній представник.

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"Нескорена Франція" також відкидає пропозиції своїх союзників про співпрацю з центристськими партіями для формування коаліції, здатної отримати вотум довіри в парламенті.

Депутат "Нескореної Франції" Поль Ваньє заявив, що його партія не підтримає Тубіана на посаді прем'єр-міністра, оскільки її погляди занадто близькі до поглядів президента-центриста Емманюеля Макрона, і це було б "зрадою" виборців альянсу.

Нагадаємо, раніше Емманюель Макрон залишив на посаді чинного прем’єр-міністра Габріеля Атталя, свого соратника, який одразу після оголошення результатів виборів подав заяву про відставку.

Минулого тижня лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон ще не виключав, що може претендувати на прем’єрську посаду.

Ліві були єдиною політичною силою, яка йшла на вибори, не назвавши кандидатуру свого кандидата у прем’єри. Це було зроблено тому, що Меланшон на цій посаді міг відлякати значну частину поміркованих виборців. Але й поставити іншу кандидатуру було неможливо – на той момент "Нескорена Франція" мала найбільшу присутність у парламенті серед лівих сил.

Детальніше про сенсаційні результати виборів та варіанти коаліції читайте у статті "Макрон-переможець: як Франція зупинила прихід до влади ультраправих і що це означає для України".