Байден допустив зняття з виборів у разі "проблеми зі здоров’ям"

Президент США Джо Байден допустив можливе зняття з президентських виборів за станом здоров’я на тлі спекуляцій з боку його однопартійців, чи здатен він кинути виклик Дональду Трампу.

Про це Байден сказав в інтерв’ю телеканалу BET, уривки з якого показав CBS News, повідомляє "Європейська правда".

На питання, що може спонукати його знятись із виборів, президент США сказав: "Якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров'ям, якби до мене прийшли лікарі і сказали, що у вас та чи інша проблема".

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"Але я припустився серйозної помилки під час дебатів, і, дивіться, коли я спочатку балотувався (тобто у 2020 році. – Ред.), ви, можливо, пам'ятаєте, я сказав, що буду перехідним кандидатом. Думав, що зможу відійти, передати це (кандидатство. – Ред.) комусь іншому. Але я не очікував, що все стане настільки, настільки, настільки розділеним", – додав він.

Байден також сказав, що "єдине, що приносить вік – це трохи мудрості".

"І я думаю, що я продемонстрував, що знаю, як зробити щось для країни, незважаючи на те, що нам казали, що ми не можемо цього зробити. Але потрібно зробити ще більше, і я не хочу відступати від цього", – підсумував американський лідер.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

За даними ЗМІ, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

Деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров’я.