Байден допустил снятие с выборов в случае "проблем со здоровьем"

Президент США Джо Байден допустил возможное снятие с президентских выборов по состоянию здоровья на фоне спекуляций со стороны его однопартийцев, способен ли он бросить вызов Дональду Трампу.

Об этом Байден сказал в интервью телеканалу BET, отрывки из которого показал CBS News, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, что может побудить его сняться с выборов, президент США сказал: "Если бы у меня возникли какие-то проблемы со здоровьем, если бы ко мне пришли врачи и сказали, что у вас та или иная проблема".

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"Но я допустил серьезную ошибку во время дебатов, и, смотрите, когда я сначала баллотировался (то есть в 2020 году. – Ред.), вы, возможно, помните, я сказал, что буду переходным кандидатом. Думал, что смогу отойти, передать это (кандидатство. – Ред.) кому-то другому. Но я не ожидал, что все станет настолько, настолько, настолько разделенным", – добавил он.

Байден также сказал, что "единственное, что приносит возраст – это немного мудрости".

"И я думаю, что я продемонстрировал, что знаю, как сделать что-то для страны, несмотря на то, что нам говорили, что мы не можем этого сделать. Но нужно сделать еще больше, и я не хочу отступать от этого", – подытожил американский лидер.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.

По данным СМИ, отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.

Некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.