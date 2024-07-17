Засновник партії влади Грузії пророкує завершення війни в Україні через рік

Засновник і почесний голова правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі вважає, що розв’язана РФ війна може закінчитись через рік.

Про це він сказав під час відкриття нового офісу партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Іванішвілі пророкує, що після завершення війни в Україні геополітичні інтереси у світі та щодо Грузії неминуче зміняться.

"Війна в Україні закінчиться найпізніше через рік, а якщо республіканці переможуть на президентських виборах в Америці, війна може закінчитися навіть у січні. Відповідно, головне – виграти цей невеликий час", – сказав він.

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Після цього, за словами грузинського олігарха, "всі непорозуміння з Америкою і Європою відразу ж стануть предметом зовсім іншого інтересу для гравців світової політики".

Нагадаємо, через ухвалення скандального закону про "іноагентів" та неоднозначні заяви представників "Грузинської мрії" відносини Грузії з ЄС та США значно погіршились.

Зокрема, ЄС заморозив 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.

Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.