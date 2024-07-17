Основатель партии власти Грузии предсказывает завершение войны в Украине через год

Основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили считает, что развязанная РФ война может закончиться через год.

Об этом он сказал на открытии нового офиса партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Иванишвили предсказывает, что после завершения войны в Украине геополитические интересы в мире и в отношении Грузии неизбежно изменятся.

"Война в Украине закончится самое позднее через год, а если республиканцы победят на президентских выборах в Америке, война может закончиться даже в январе. Соответственно, главное – выиграть это небольшое время", – сказал он.

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После этого, по словам грузинского олигарха, "все недоразумения с Америкой и Европой сразу же станут предметом совсем другого интереса для игроков мировой политики".

Напомним, из-за принятия скандального закона об "иноагентах" и неоднозначных заявлений представителей "Грузинской мечты" отношения Грузии с ЕС и США значительно ухудшились.

В частности, ЕС заморозил 30 млн евро на поддержку оборонного сектора Грузии, а США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.