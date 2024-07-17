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ЗМІ: Німеччина приєднається до бойкоту засідань у ЄС під головуванням Угорщини

Новини — Середа, 17 липня 2024, 13:20 — Марія Ємець

За інформацією журналістів, Німеччина приєднується до бойкоту зустрічей у ЄС під головуванням Угорщини на знак протесту проти поведінки угорського лідера Віктора Орбана.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Журналісти поцікавились, які німецькі федеральні міністри планують участь у засіданнях, організованих угорським головуванням. Як з’ясувалося, жоден з 15 німецьких урядовців не підтвердив участь у якихось найближчих подіях.

Багато німецьких відомств відправлять на зустрічі другорядних посадовців – наприклад Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ. 

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У понеділок міністр фінансів Крістіан Лінднер та міністр сільського господарства Джем Оздемір заявили, що розглянуть скасування запланованих візитів до Угорщини. 

Представники німецького МЗС в анонімних коментарях зазначили, що Орбан своїми "миротворчими" вояжами дуже роздратував багатьох європейських колег і тепер Німеччина координується з іншими щодо реакції, що може включати у тому числі бойкот неформальних зустрічей.

Нагадаємо, очільник МЗС Естонії заявив, що у ЄС може початися процес бойкоту Угорщини і навіть призупинення її права голосу через те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан відхиляється від загальної позиції держав-членів.

У Європейській комісії кажуть, що юридично не можуть позбавити Угорщину головування у Раді ЄС, але можуть бойкотувати його.

Єврокомісія вже вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування, аби показати невдоволення неузгодженими зовнішньополітичними кроками Віктора Орбана.

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Німеччина Орбан
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