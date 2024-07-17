СМИ: Германия присоединится к бойкоту заседаний в ЕС под председательством Венгрии

По информации журналистов, Германия присоединяется к бойкоту встреч в ЕС под председательством Венгрии в знак протеста против поведения венгерского лидера Виктора Орбана.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Журналисты поинтересовались, какие немецкие федеральные министры планируют участие в заседаниях, организованных венгерским председательством. Как выяснилось, ни один из 15 немецких министров не подтвердил участие в каких-то ближайших событиях.

Многие немецкие ведомства отправят на встречи второстепенных должностных лиц – как, например, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел.

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В понедельник министр финансов Кристиан Линднер и министр сельского хозяйства Джем Оздемир заявили, что рассмотрят отмену запланированных визитов в Венгрию.

Представители немецкого МИД в анонимных комментариях отметили, что Орбан своими "миротворческими" вояжами очень разозлил многих европейских коллег и теперь Германия координируется с другими относительно реакции, что может включать в том числе бойкот неформальных встреч.

Напомним, глава МИД Эстонии заявил, что в ЕС может начаться процесс бойкота Венгрии и даже приостановление ее права голоса из-за того, что премьер-министр Виктор Орбан отклоняется от общей позиции государств-членов.

В Европейской комиссии говорят, что юридически не могут лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, но могут бойкотировать его.

Еврокомиссия уже решила снизить уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС во время венгерского председательства, чтобы показать недовольство несогласованными внешнеполитическими шагами Виктора Орбана.