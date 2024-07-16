Глава МЗС Естонії: В ЄС розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що у ЄС може початися процес бойкоту Угорщини і навіть призупинення її права голосу через те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан відхиляється від загальної позиції держав-членів.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, йому шкода, що так відбувається, але Євросоюз не може прийняти те, що робить Орбан.

"На жаль, сьогодні це є нормою. Зараз цей план дозріває, і вже на практиці видно, що під час угорського головування на неформальні зустрічі на рівні міністрів багато країн більше не приїжджають", – сказав Тсахкна.

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Він наголосив, що Орбан без мандата від ЄС їздить, пропонуючи від імені ЄС "мирні плани, які, по суті, є мирними планами Москви".

"Я не виключаю, що почнуться набагато серйозніші процеси щодо Угорщини, які стосуються головування, а також можливо призупинення їхнього права голосу", – сказав глава естонського МЗС.

За даними Politico, 63 депутати Європарламенту вимагають від керівництва Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Листа підписали депутати Європарламенту з низки країн і парламентських груп, зокрема Європейської народної партії, Renew Europe та "Зелених".

Своєю чергою глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів в Угорщину і відкоригувала рівень представництва на засіданнях під угорським головуванням.

Юридична служба Євросоюзу раніше встановила, що переговори угорського прем’єра з Путіним суперечать договорам ЄС. За даними ЗМІ, держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини.

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